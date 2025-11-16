Gute Fette, schlechte FetteJetzt kostenlos streamen
Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 1: Gute Fette, schlechte Fette
22 Min.Folge vom 16.11.2025
Ganz ehrlich: Fett ist köstlich. Anders als gedacht, soll es außerdem nahrhaft sein. Sollten wir alle fettiger essen? Zooey Deschanel filtert die richtigen Fette und Öle für uns heraus und macht Schluss mit unnötigen Mythen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.