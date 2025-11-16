Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 2: Obst und Gemüse
23 Min.Folge vom 16.11.2025
Egal, ob konserviert oder frisch - die Auswahl an Obst ist schlichtweg überwältigend. Gemeinsam mit Dariany Santana und Carlos Parisi will Host und TV-Star Zooey Deschanel herausfinden, welche Früchte unsere Freunde sind und was wirklich hinter dem Bio-Siegel steckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.