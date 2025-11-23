Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 5: Das „böse“ Gluten
23 Min.Folge vom 23.11.2025
Da Kohlenhydrate bei Diäten wie die Pest gemieden werden, haben Körner seit Jahren einen schlechten Ruf. Doch völlig zu Unrecht: Die Ernährungsexperten erklären, nach welchen Körnern wir ab sofort im Supermarkt Ausschau halten sollten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
