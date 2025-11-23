Kann Schokolade gesund sein?Jetzt kostenlos streamen
Unser Essen - mit Zooey Deschanel
Folge 6: Kann Schokolade gesund sein?
22 Min.Folge vom 23.11.2025
Was ist das Geheimnis einer der beliebtesten Süßigkeiten der Welt? Zooey Deschanel geht dem Mythos Schokolade auf den Grund. Die Experten besuchen hierfür den Ort der Magie, eine Schokoladenfarm.
