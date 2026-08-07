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Unser grüner Planet

Tropen

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 07.08.2026
Tropen

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Unser grüner Planet

Folge 1: Tropen

43 Min.Folge vom 07.08.2026

Eine spannende Expedition ins Reich der Pflanzen - denn sie haben fantastische Überlebensstrategien in verschiedenen Klimazonen entwickelt. Erstaunlich ist auch die Wechselwirkung der Flora mit der Tierwelt. Am überraschendsten ist jedoch, wie abhängig der Mensch von der Pflanzenwelt ist.

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