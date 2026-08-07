Unser grüner Planet
Folge 1: Tropen
43 Min.Folge vom 07.08.2026
Eine spannende Expedition ins Reich der Pflanzen - denn sie haben fantastische Überlebensstrategien in verschiedenen Klimazonen entwickelt. Erstaunlich ist auch die Wechselwirkung der Flora mit der Tierwelt. Am überraschendsten ist jedoch, wie abhängig der Mensch von der Pflanzenwelt ist.
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