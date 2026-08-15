Unser grüner Planet
Folge 2: Wüsten
43 Min.Folge vom 15.08.2026
Pflanzen sind die heimlichen Herrscher unseres Planeten. Und doch wird ihnen oft nur wenig Beachtung geschenkt. In der Wüste gedeihen sie trotz Wassermangels. Sie haben Strategien entwickelt, um in dieser harschen Umgebung zu überleben, teilweise sogar prächtig zu gedeihen.
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