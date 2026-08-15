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Unser grüner Planet

Wüsten

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
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Unser grüner Planet

Folge 2: Wüsten

43 Min.Folge vom 15.08.2026

Pflanzen sind die heimlichen Herrscher unseres Planeten. Und doch wird ihnen oft nur wenig Beachtung geschenkt. In der Wüste gedeihen sie trotz Wassermangels. Sie haben Strategien entwickelt, um in dieser harschen Umgebung zu überleben, teilweise sogar prächtig zu gedeihen.

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