Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 13.06.2019
In Leipzig wird weiter fleißig am Kiosk "De Ägge" gebaut und Philip hat ein Bewerbungsgespräch. In Frankfurt in "Heidrun's Trinkstübchen" werden Spenden für einen kranken Hund gesammelt und in Hamburg lässt sich der ehemalige Obdachlose Johannes bei der Essensausgabe über die Schulter gucken. Ein weiterer Stammkunde von "Sams Kiosk" ist Thorsten: Er betreibt Europas größtes Laufhaus und gewährt einen Einblick in seine Arbeitsstätte Rechte: kabel eins

