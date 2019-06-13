Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
81 Min.Folge vom 13.06.2019Ab 12
In Leipzig wird weiter fleißig am Kiosk "De Ägge" gebaut und Philip hat ein Bewerbungsgespräch. In Frankfurt in "Heidrun's Trinkstübchen" werden Spenden für einen kranken Hund gesammelt und in Hamburg lässt sich der ehemalige Obdachlose Johannes bei der Essensausgabe über die Schulter gucken. Ein weiterer Stammkunde von "Sams Kiosk" ist Thorsten: Er betreibt Europas größtes Laufhaus und gewährt einen Einblick in seine Arbeitsstätte Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins