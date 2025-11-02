Unser Land, unser Jahr - mit Bertl Göttl
Folge 11: Oh St. Leonhard
25 Min.Folge vom 02.11.2025
"Im November sitzt hinter jeder Staude ein anderes Wetter!" So lädt Bertl Göttl zu seiner monatlichen Betrachtung und rückt im "Nebelmond" besondere Heilige in den Mittelpunkt. Den Jagdpatron Hubertus und St. Leonhard.
