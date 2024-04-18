Unser Österreich: Harald Krassnitzer und das Leben mit der NaturJetzt kostenlos streamen
Folge 232: Unser Österreich: Harald Krassnitzer und das Leben mit der Natur
24 Min.Folge vom 18.04.2024
Die weltweite Bewegung Slow Food setzt sich für eine lebendige und nachhaltige Esskultur ein. Diese Philosophie wurde in den Tälern Kärntens seit jeher gelebt und wird nun durch kraftvolle Slow Food Initiativen im ganzen Land weiterentwickelt. Die Wertschätzung naturbelassener Lebensmittel aus regionaler handwerklicher Produktion führt zu neuen Wegen der Nachhaltigkeit und des bewussten Genusses.
