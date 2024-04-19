Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

So isst Osttirol - Ausflug ins kulinarische Gestern: Unser Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 233vom 19.04.2024
So isst Osttirol - Ausflug ins kulinarische Gestern: Unser Österreich

Unser Österreich

Folge 233: So isst Osttirol - Ausflug ins kulinarische Gestern: Unser Österreich

24 Min.Folge vom 19.04.2024

Wie das Land so das Essen. Osttirol gilt als naturbelassener Bezirk, dementsprechend finden sich hier jede Menge Rezepte aus vergangenen Tagen. Ob Osttiroler Schlipfkrapfen, Kiachln oder Blattelstock. Das Leben inmitten der einzigartigen Natur war karg, gekocht wurde mit dem, was da war. Das sogenannte „Arme Leut-Essen" aber gilt heute als Delikatesse. Eine Dokumentation aus einer Zeit als Essen noch keine Sünde war.

