So isst Osttirol - Ausflug ins kulinarische Gestern: Unser ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 233: So isst Osttirol - Ausflug ins kulinarische Gestern: Unser Österreich
24 Min.Folge vom 19.04.2024
Wie das Land so das Essen. Osttirol gilt als naturbelassener Bezirk, dementsprechend finden sich hier jede Menge Rezepte aus vergangenen Tagen. Ob Osttiroler Schlipfkrapfen, Kiachln oder Blattelstock. Das Leben inmitten der einzigartigen Natur war karg, gekocht wurde mit dem, was da war. Das sogenannte „Arme Leut-Essen“ aber gilt heute als Delikatesse. Eine Dokumentation aus einer Zeit als Essen noch keine Sünde war. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Hippacher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0