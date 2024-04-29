Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Genussland Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 243vom 29.04.2024
Unser Österreich: Genussland Steiermark

Unser Österreich

Folge 243: Unser Österreich: Genussland Steiermark

26 Min.Folge vom 29.04.2024

Kein anderes österreichisches Bundesland kann mit einer so großen Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten aufwarten wie die Steiermark. Kernöl, Kren, Käferbohnen, Steirerkäse, Murbodner Rind, Vulcano-Schinken, Wein, Edelbrände, Äpfel – die Liste an Spezialitäten, die zu Markenzeichen von steirischen Regionen wurden, ist lang. Nicht umsonst hat die Steiermark den Beinamen „Feinkostladen Österreichs“ bekommen. Der „Geschmack des Landes“ ist in der Steiermark zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und zu einer tragenden Säule des Tourismus geworden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Günter Schilhan

ORF III
