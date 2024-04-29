Unser Österreich: Genussland SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 243: Unser Österreich: Genussland Steiermark
26 Min.Folge vom 29.04.2024
Kein anderes österreichisches Bundesland kann mit einer so großen Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten aufwarten wie die Steiermark. Kernöl, Kren, Käferbohnen, Steirerkäse, Murbodner Rind, Vulcano-Schinken, Wein, Edelbrände, Äpfel – die Liste an Spezialitäten, die zu Markenzeichen von steirischen Regionen wurden, ist lang. Nicht umsonst hat die Steiermark den Beinamen „Feinkostladen Österreichs“ bekommen. Der „Geschmack des Landes“ ist in der Steiermark zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und zu einer tragenden Säule des Tourismus geworden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Günter Schilhan
