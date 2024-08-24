Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Sommerfrische in den Wiener Alpen

ORF III Staffel 1 Folge 282 vom 24.08.2024
26 Min. Folge vom 24.08.2024

Die Wiener Alpen sind eine Region im Aufbruch, und wie im ersten Teil der zweiteiligen Dokumentationsreihe, geht es auch in dieser Folge um eine der schönsten Kulturlandschaften Mitteleuropas, die durch nachhaltige Bewirtschaftung zu neuer Blüte erstarkt. In einer Rundreise stellt Regisseur Michael Ranocha das Gebiet zwischen Buckliger Welt und Schneebergland in weiteren Facetten vor, entdeckt Küche und Kultur und stellt die Menschen vor, die für Landschaftserhaltung, hervorragende Gastronomie und ein reichhaltiges Angebot an Sehenswürdigkeiten sorgen. Bildquelle: ORF/Marx Media GmbH/Kirschner

