Unser Österreich

Unser Österreich: Schladminger Bergwelten - Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 327vom 17.12.2024
Folge 327: Unser Österreich: Schladminger Bergwelten - Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden (2/2)

45 Min.Folge vom 17.12.2024

Die Dokumentation zeigt, wie der Mensch aus der großartigen Naturlandschaft dieser Region auch eine Kulturlandschaft gemacht hat – und zwar eine Kulturlandschaft, die mit und von der wilden Natur lebt: Zur Vielfalt dieser beeindruckenden Landschaft hat nicht nur die uralte Almwirtschaft wesentlich beigetragen, auch der Bergbau hat die Menschen und das Gebiet geprägt – und sie zu Vorreitern im Bereich der Seilbahntechnik werden lassen. Menschen haben sich offensichtlich hier immer wohl gefühlt, und vielen war und ist Schladming ein Tor für intensive Naturerlebnisse in den Alpen. Diese Universum-Doku ist ein Film über eine einzigartige Naturlandschaft, an die sich der Mensch angepasst hat – und die er sich angepasst hat. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Hans Peter Steiner

ORF III
