Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kannJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 353: Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kann
Dass Skifahren eine der ältesten Sportarten der Menschheit ist, das ist unbestritten. Und wovon passionierte Skifahrer seit langem überzeugt sind, dass Skifahren glücklich macht und auch bis in das hohe Alter ausgeübt und genossen werden kann, ja soll, das belegt nun eine Studie der Universität Salzburg. Ein Österreich Bild des Landesstudios Salzburg macht sich auf Spurensuche. Stimmt diese Studie? Hält sie der Realität stand? Welche Rolle spielen die Entwicklung der Ausrüstung und der Ausbau der Skigebiete für den "Glücksfall Skifahren"? Wo liegt die Zukunft des alpinen Skilaufes und wer wird in Zukunft überhaupt noch skifahren? Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick