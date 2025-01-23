Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kann

ORF IIIStaffel 1Folge 353vom 23.01.2025
Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kann

Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kann

Unser Österreich

Folge 353: Unser Österreich: Glücksfall Skifahren vom Schnee und was er alles kann

25 Min.Folge vom 23.01.2025

Dass Skifahren eine der ältesten Sportarten der Menschheit ist, das ist unbestritten. Und wovon passionierte Skifahrer seit langem überzeugt sind, dass Skifahren glücklich macht und auch bis in das hohe Alter ausgeübt und genossen werden kann, ja soll, das belegt nun eine Studie der Universität Salzburg. Ein Österreich Bild des Landesstudios Salzburg macht sich auf Spurensuche. Stimmt diese Studie? Hält sie der Realität stand? Welche Rolle spielen die Entwicklung der Ausrüstung und der Ausbau der Skigebiete für den "Glücksfall Skifahren"? Wo liegt die Zukunft des alpinen Skilaufes und wer wird in Zukunft überhaupt noch skifahren? Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

