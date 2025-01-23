Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Ein wunderbarer Winter

ORF IIIStaffel 1Folge 354vom 23.01.2025
Unser Österreich: Ein wunderbarer Winter

39 Min.Folge vom 23.01.2025

"Ein wunderbarer Winter" zeigt in spektakulären Natur- und Bergaufnahmen Skitouren nach Erzählungen von Hermann Hesse, dem "Sherlock Holmes"- Erfinder Arthur Conan Doyle und Ernest Hemingway. Es gibt wohl keine schönere Schilderung der Schönheit des alpinen Skilaufs. Er inspirierte bereits in seinen Anfängen vor weit über 100 Jahren weltberühmte Schriftsteller nicht nur zu Erzählungen und Gedichten, er lockte sie selbst ins winterliche Hochgebirge. Bildquelle: ORF/Lutz Maurer

