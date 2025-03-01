Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 373vom 01.03.2025
44 Min.Folge vom 01.03.2025

Der Alpenländische Volksmusik-Wettbewerb ist der größte und hochkarätigste besetzte im ganzen Alpenraum und findet alle zwei Jahre in Innsbruck statt. Hier treten junge Musikantinnen und Musikanten aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. 2024 feierte man ganz groß das 50. Jubiläum. Wäre es ein Radrennen, dann wäre dieser Wettbewerb die Tour de France der Volksmusik. Bei den Wertungsspielen am Freitag und Samstag müssen die Musikanten/innen und Sänger/innen eine strenge Fachjury von ihrem Können überzeugen. Nur die Besten dürfen beim Abschluss-Gala-Abend auf der großen Bühne auftreten. Doch wofür steht Volksmusik und wie hat sie sich entwickelt. Ist es die Grundlage des musikalischen Schaffens oder nur ein Ort für Heimat Tümelei. In Innsbruck jedenfalls zieht es alle zwei Jahre Ende Oktober, junge Leute in den Bann dieser Musik. Trachten und heimatliche Klänge dominieren ein Wochenende lang die Stadt. Wie es die Volksmusik geschafft hat den Mief der nationalsozialistischen Vereinnahmung abzuschütteln und für viele heute als hip gilt, zeigt die Dokumentation von Christiane Sprachmann und ihrem Team. Bildquelle: ORF/ORF Tirol

