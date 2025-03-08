Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde KaiserinnenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 377: Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde Kaiserinnen
44 Min.Folge vom 08.03.2025
Frauen sind am Berg nicht mehr wegzudenken, sei es im Bergsport, beim Schifahren oder als Bergbäuerinnen und Hüttenwirtinnen. Das Hans Berger Haus im Kaisertal bei Kufstein zählt zu den beliebtesten Berghütten in Österreich. Betrieben wird das Hans Berger Haus von Silvia Huber. Seit Jahren bemüht sich die gelernte Touristikerin und Bergwanderführerin Silvia Huber mehr Frauen in die Berge zu bringen. Bei der Auswahl ihres Teams ist ihr das längst gelungen. Die Frauen am Hans Berger Haus haben die Berghosen selber an, anstatt sie nur zu waschen. Bildquelle: ORF/PRE-TV/Peter Beringer
