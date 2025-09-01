Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der Stadt

ORF IIIStaffel 1Folge 429vom 01.09.2025
Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der Stadt

Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der StadtJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 429: Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der Stadt

24 Min.Folge vom 01.09.2025

Die Stadt Graz ist für Bienen ein besonders wertvoller Lebensraum. Eine Fülle an blühenden Pflanzen, kaum Belastungen durch Pestizide – all das kommt den Bienen entgegen. Das Nahrungsangebot in Graz zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt aus, wofür auch seitens der Stadt einiges getan wird, damit Bienen lebenswerte Bedingungen vorfinden. So werden etwa städtische Grünflächen verwaltet, auf denen Imker die Möglichkeit bekommen ihre Bienenstöcke aufzustellen. Vor allem in der Bienenforschung ist die steirische Landeshauptstadt richtungsweisend. Ein Film von Robert Sturmer. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen