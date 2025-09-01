Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der StadtJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 429: Unser Österreich: Wunderwelt Bienen - Imkern in der Stadt
24 Min.Folge vom 01.09.2025
Die Stadt Graz ist für Bienen ein besonders wertvoller Lebensraum. Eine Fülle an blühenden Pflanzen, kaum Belastungen durch Pestizide – all das kommt den Bienen entgegen. Das Nahrungsangebot in Graz zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt aus, wofür auch seitens der Stadt einiges getan wird, damit Bienen lebenswerte Bedingungen vorfinden. So werden etwa städtische Grünflächen verwaltet, auf denen Imker die Möglichkeit bekommen ihre Bienenstöcke aufzustellen. Vor allem in der Bienenforschung ist die steirische Landeshauptstadt richtungsweisend. Ein Film von Robert Sturmer. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl
Altersfreigabe:
0