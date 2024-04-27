Unser Österreich: Sommerfrische in den Wiener AlpenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 241: Unser Österreich: Sommerfrische in den Wiener Alpen
26 Min.Folge vom 27.04.2024
Die Wiener Alpen sind eine Region im Aufbruch, und wie im ersten Teil der zweiteiligen Dokumentationsreihe, geht es auch in dieser Folge um eine der schönsten Kulturlandschaften Mitteleuropas, die durch nachhaltige Bewirtschaftung zu neuer Blüte erstarkt. In einer Rundreise stellt Regisseur Michael Ranocha das Gebiet zwischen Buckliger Welt und Schneebergland in weiteren Facetten vor, entdeckt Küche und Kultur und stellt die Menschen vor, die für Landschaftserhaltung, hervorragende Gastronomie und ein reichhaltiges Angebot an Sehenswürdigkeiten sorgen. Bildquelle: ORF/Marx Media GmbH/Kirschner
