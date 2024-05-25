Unser Österreich: Herrschaftliche Anwesen zwischen Alpen und Meer - Von Kärnten an die AdriaJetzt kostenlos streamen
Folge 252: Unser Österreich: Herrschaftliche Anwesen zwischen Alpen und Meer - Von Kärnten an die Adria
Die Region Alpe-Adria ist einzigartig in Europa, nirgendwo sonst gibt es eine solche Vielfalt auf so kleinem Raum, landschaftlich wie auch kulturell. Am Schnittpunkt zwischen dem deutschsprachigen, slawischen und romanischen Europa haben Römer, Venezianer, Habsburger und andere Völker ihre Spuren hinterlassen, die sich im architektonischen Erbe widerspiegeln. Hunderte Schlösser und herrschaftliche Residenzen sind auf dem Gebiet der Alpe-Adria Region zu bewundern. Zahlreiche Bauten haben die Epochen überdauert und locken mit großer Historie und wunderschönen Ausblicken auf die sie umgebende, malerische Landschaft. Die alten Gemäuer spiegeln in ihrer Architektur die vielen unterschiedlichen baulichen Einflüsse von der Antike über die venezianischen bis zur habsburgischen Herrschaft. Bildquelle: ORF/GS FILM
