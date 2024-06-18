Unser Österreich: Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiel im TraunviertelJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 264: Unser Österreich: Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiel im Traunviertel
24 Min.Folge vom 18.06.2024
Oberösterreich ist reich an aussergewöhnlichen Naturräumen. Seit vier Jahren betreibt die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich ein österreichweit einzigartiges Naturvermittlungsprojekt. Etwa hundert dieser Naturvermittler, Wald- und Kräuterpädagogen führen jedes Jahr bis zu zehntausend Interessierte durch die Schutzgebiete. Wissensvermittlung mit Erholung und Genuss ist ihr Motto, denn Natur lässt sich nur verstehen, wenn sie auch hautnah erlebt werden kann. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ/Heinz Hudelist
