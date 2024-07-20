Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 272vom 20.07.2024
Diese ORF-III-Produktion erzählt die Geschichte einer unmöglichen Begegnung zwischen dem syrischen Autor Omar Khir Alanam und dem legendären Theatermacher Max Reinhardt. Dabei stellt der Autor sich und seine Geschichte zunächst in Beziehung zum geschichtsträchtigen Schloss Leopoldskron in Salzburg und seinem Genius Loci Max Reinhardt. Während er im weiteren Verlauf des Films auf den realen Jedermann Philipp Hochmair trifft. So unterschiedlich die drei Charaktere auf den ersten Blick scheinen, so verbindet sie doch alle die sinnstiftende Suche nach Identität und Heimat. Bildquelle: ORF/Wolfgang Tonninger/Siegrid Cain

