Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur DonauJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 308: Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur Donau
26 Min.Folge vom 21.11.2024
Im Fokus der Dokumentation stehen die Besonderheiten der Natur, die abwechslungsreichen Landschaften, die Vegetation und die Tierwelt. Natürlich auch die Menschen, die in dieser Region leben und sie gestalten. Jeder Abschnitt des Flusses und des Tales hat seine kulturellen, sportlichen, abenteuerlichen und romantischen Seiten. In der Region Sterngartl sind Wanderreiter im größten europäischen Reitwegenetz unterwegs. Von Gramastetten aus starten Paragleiter und mit Hilfe der Thermik aus dem Rodltal erreichen sie 3.000 Meter Höhe und gleiten stundenlang über das Mühlviertel.
