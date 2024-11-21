Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur Donau

ORF IIIStaffel 1Folge 308vom 21.11.2024
Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur Donau

Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur DonauJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 308: Unser Österreich: Das Rodltal - vom Sternstein bis zur Donau

26 Min.Folge vom 21.11.2024

Im Fokus der Dokumentation stehen die Besonderheiten der Natur, die abwechslungsreichen Landschaften, die Vegetation und die Tierwelt. Natürlich auch die Menschen, die in dieser Region leben und sie gestalten. Jeder Abschnitt des Flusses und des Tales hat seine kulturellen, sportlichen, abenteuerlichen und romantischen Seiten. In der Region Sterngartl sind Wanderreiter im größten europäischen Reitwegenetz unterwegs. Von Gramastetten aus starten Paragleiter und mit Hilfe der Thermik aus dem Rodltal erreichen sie 3.000 Meter Höhe und gleiten stundenlang über das Mühlviertel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen