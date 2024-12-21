Unser Österreich: Advent in VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 331: Unser Österreich: Advent in Vorarlberg
In der Sendung "Advent in Vorarlberg“ ist der ORF Vorarlberg im Kleinwalsertal zu Gast. Moderatorin Martina Köberle stellt die bekannte Tourismusdestination von der Breitachklamm bis zum Walmendingerhorn vor. Kleinwalsertaler Gäste wie Mundartautorin Eliane Fritz, Fotokünstler Mathias Kessler, Sopranistin Sabine Winter oder Skisprungtrainer Werner Schuster sind mit dabei. Musikalisch sorgen die Walser Turmbläser, die Walser Saitenbläser, der Chor Fontana und die Familienmusik Karg aus dem benachbarten deutschen Allgäu für adventliche Stimmung. Einblicke in die Nikolaustradition im Tal geben der Verein D’Bommera und D’Bärbele. Ihr Einläuten oder "Ilüta“ des Advents ist einzigartig in Vorarlberg. Bildquelle: ORF Regie Nikolai Dörler Gestaltung Martina Köberle Kamera Markus Ziegler Herbert Jochum Moderation Martina Köberle Redaktion Angelika Simma-Wallinger Markus Klement Cutter Nikolai Dörler
