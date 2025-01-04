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Unser Österreich

Unser Österreich: Der Glöcklerlauf - Ein Raunachtsbrauch aus dem Salzkammergut

ORF IIIStaffel 1Folge 334vom 04.01.2025
Unser Österreich: Der Glöcklerlauf - Ein Raunachtsbrauch aus dem Salzkammergut

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Folge 334: Unser Österreich: Der Glöcklerlauf - Ein Raunachtsbrauch aus dem Salzkammergut

30 Min.Folge vom 04.01.2025

ORF Oberösterreich widmet sich mit dieser Produktion den Glöcklerläufen, die im oberösterreichischen Salzkammergut ihren Ursprung haben. Dieses Brauchtum wird bis heute gefeiert – jeweils am Abend der letzten Raunacht, also vom 5. auf 6. Jänner. An mehreren Schauplätzen gleichzeitig waren deshalb Kamerateams unterwegs, um dadurch bemerkenswerte regionalen Unterschiede dieses beliebten Brauchs hervorheben zu können. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich Gestaltung: Judith Kopetzky Kamera: Andreas Bluschke Jakob Schweighardt Peter Rammer Sven Hinterleitner Cutter: Judith Kopetzky Ton: Hannes Bertolini Stimme: Rudolf Steiner

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