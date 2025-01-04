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Folge 334: Unser Österreich: Der Glöcklerlauf - Ein Raunachtsbrauch aus dem Salzkammergut
30 Min.Folge vom 04.01.2025
ORF Oberösterreich widmet sich mit dieser Produktion den Glöcklerläufen, die im oberösterreichischen Salzkammergut ihren Ursprung haben. Dieses Brauchtum wird bis heute gefeiert – jeweils am Abend der letzten Raunacht, also vom 5. auf 6. Jänner. An mehreren Schauplätzen gleichzeitig waren deshalb Kamerateams unterwegs, um dadurch bemerkenswerte regionalen Unterschiede dieses beliebten Brauchs hervorheben zu können. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich Gestaltung: Judith Kopetzky Kamera: Andreas Bluschke Jakob Schweighardt Peter Rammer Sven Hinterleitner Cutter: Judith Kopetzky Ton: Hannes Bertolini Stimme: Rudolf Steiner
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