Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Faszination Skitouren

ORF IIIStaffel 1Folge 341vom 11.01.2025
Unser Österreich: Faszination Skitouren

Unser Österreich: Faszination SkitourenJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 341: Unser Österreich: Faszination Skitouren

34 Min.Folge vom 11.01.2025

Was bis vor einigen Jahren noch ein Geheimtipp war, ist mittlerweile nicht nur in Vorarlberg fast schon ein Massensport geworden – das Skitouren-Gehen. Man trifft dabei die unterschiedlichsten Menschen: auffallend viele Priester, Künstler, Topmanager oder junge Wilde, die das wettkampfmäßig betreiben. Dabei schätzen alle das unglaubliche Naturerlebnis und doch verbindet jeder etwas ganz Besonderes damit. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen