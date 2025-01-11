Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und SchneeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und Schnee
27 Min. 11.01.2025
Vom Arlberg über den Bodensee bis zum Neusiedlersee – Schnee und Eis verwandeln Berge und Täler und Flüsse in eine zauberhafte Winterlandschaft. Wenig strahlt eine derart große Idylle aus, wie ein frisch verschneiter Wald, Schneekristalle und Eisblumen. Die Dokumentation beinhaltet eine Reise durch das verschneite Österreich, zeigt die Tierwelt und besucht Menschen, die im Einklang mit dem Winterwetter leben und arbeiten. Bildquelle: ORF/ORF-V
