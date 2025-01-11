Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und Schnee

ORF IIIStaffel 1Folge 344vom 11.01.2025
Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und Schnee

Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und SchneeJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 344: Unser Österreich: Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und Schnee

27 Min.Folge vom 11.01.2025

Vom Arlberg über den Bodensee bis zum Neusiedlersee – Schnee und Eis verwandeln Berge und Täler und Flüsse in eine zauberhafte Winterlandschaft. Wenig strahlt eine derart große Idylle aus, wie ein frisch verschneiter Wald, Schneekristalle und Eisblumen. Die Dokumentation beinhaltet eine Reise durch das verschneite Österreich, zeigt die Tierwelt und besucht Menschen, die im Einklang mit dem Winterwetter leben und arbeiten. Bildquelle: ORF/ORF-V

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen