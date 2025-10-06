Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der Zeit

ORF IIIStaffel 1Folge 438vom 06.10.2025
Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der Zeit

Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der ZeitJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 438: Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der Zeit

26 Min.Folge vom 06.10.2025

Vorarlbergs Alpwirtschaft spiegelt sowohl die Tradition als auch die bunte, vielfältige, wandelbare Situation auf den heimischen Alpen wider. Wander-, Bike- oder auch Konsumtourismus ist vielerorts das einträglichere Alm-Geschäft als die Haltung bzw. Betreuung der Tiere. Neben der immer seltener werdenden traditionellen Alpwirtschaft, die (beinahe) ohne moderne technische Hilfsmittel auskommt, gibt es daher immer mehr gemischt wirtschaftende Almen. In diesem Spannungsbogen kann man aber immer noch einzigartige Älpler finden, die sich etwa auf die reine Pferde- oder Schafhaltung oder den Sura Käs spezialisierten. Bildquelle: ORF/ORF-V

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen