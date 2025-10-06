Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der ZeitJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 438: Unser Österreich: Alpwirtschaft in Vorarlberg - Tradition und Moderne im Wandel der Zeit
26 Min.Folge vom 06.10.2025
Vorarlbergs Alpwirtschaft spiegelt sowohl die Tradition als auch die bunte, vielfältige, wandelbare Situation auf den heimischen Alpen wider. Wander-, Bike- oder auch Konsumtourismus ist vielerorts das einträglichere Alm-Geschäft als die Haltung bzw. Betreuung der Tiere. Neben der immer seltener werdenden traditionellen Alpwirtschaft, die (beinahe) ohne moderne technische Hilfsmittel auskommt, gibt es daher immer mehr gemischt wirtschaftende Almen. In diesem Spannungsbogen kann man aber immer noch einzigartige Älpler finden, die sich etwa auf die reine Pferde- oder Schafhaltung oder den Sura Käs spezialisierten. Bildquelle: ORF/ORF-V
