51 Min.Folge vom 04.12.2025
Das winterliche Graz - da ist kein Zuckerguss, der zum Kleben bleiben verleiten könnte. Es ist vielmehr eine vitale Mischung von Alt und Neu, von schön und hässlich, von sparsam und großzügig, die anzieht. Licht und Schatten der verwinkelten Gassen locken zu unbemerkten, versteckten Plätzen. Selbst die Menschen sind von dieser Dynamik auf eine sympathische Weise erfasst. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
