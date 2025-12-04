Unser Österreich: Sonne, Schnee und Pistenzauber - Wintertage in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 454: Unser Österreich: Sonne, Schnee und Pistenzauber - Wintertage in Niederösterreich
24 Min.Folge vom 04.12.2025
Niederösterreich ist eine attraktive Wintersport-Destination, die den Vergleich mit den „klassischen“ Wintersport-Destinationen im Westen und Süden Österreichs nicht scheuen muss. Darüber hinaus bietet das Land gemütliche Familien-Schigebiete, Rodelbahnen, weitläufige Langlaufloipen und Winter-Wanderrouten. Ein „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt die vielfältigen sportlichen und touristischen Möglichkeiten anhand von fünf Regionen. Gestaltung: Andi Leitner und Christian Puluj Redaktion: Sabine Daxberger Bildquelle: ORF/Wiener Alpen/Christian Kremsl
