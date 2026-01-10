Bergbauernleben: Der WinterJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 476: Bergbauernleben: Der Winter
Vier Bergbauernfamilien, vier Lebenswelten – geprägt von unterschiedlichen geografischen, sozialen und familiären Bedingungen. Der Winter ist ihre vierte Jahreszeit, die Nacht des Jahres. Die Bergwelt kommt zur Ruhe: Die Natur spart Energie, Tiere senken ihren Stoffwechsel, auch das Leben der Menschen wird leiser. Schnee liegt in der Luft, die Erde ruht, Pflanzen ziehen sich zurück. Es ist die Zeit des Rückzugs – des Erzählens, Kochens und Backens, des Traditionspflegens, des Miteinanders und der kleinen Dinge. Die Biobauern dieser Dokumentarreihe leben ihren Beruf als Berufung. Arbeit und Privatleben sind kaum zu trennen. Landwirtschaft ist für sie Lebensstil und bewusste Entscheidung: die Natur als Wirtschaftsraum zu nutzen, sich ihren Rhythmen zu fügen und den Kreislauf der Jahreszeiten zum Maßstab des eigenen Lebens zu machen. Mit nachhaltigem, ressourcenschonendem Wirtschaften bewahren sie regionales Kulturgut – und sind zugleich Wegbereiter eines notwendigen Wandels. Das Leben am Berg fordert den Menschen, formt und prägt ihn. Mit verklärter Bergbauernromantik hat das wenig zu tun. Moderne Bergbauern sind weltoffene Menschen mit vielfältigen Geschichten: authentisch, bodenständig, stolz – und visionär. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Karin Fürhapper
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick