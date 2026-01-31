Der Dachstein - Ansichten vom Ewigen EisJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 482: Der Dachstein - Ansichten vom Ewigen Eis
45 Min.Folge vom 31.01.2026
Der Dachsteingletscher schwindet – und wird zum eindringlichen Zeugnis des Klimawandels. Anhand historischer Skizzen, Aquarelle und Fotografien von Friedrich Simony zeigt die Dokumentation, wie mächtig das "Ewige Eis" einst war und wie stark es sich verändert hat. Der Vergleich mit heutigen Aufnahmen macht den Verlust greifbar und beklemmend. Gemeinsam mit Historiker Josef Hasitschka und Geologen Manfred Buchroithner folgt der Film den Spuren des Gletschers, legt seine Geheimnisse frei und fragt nach der Zukunft von Mensch, Landschaft und Tourismus. Bildquelle: ORF/WOLFGANG SCHERZ/Michael Guergerl
