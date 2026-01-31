Winter rund um die Seetaler AlpenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 483: Winter rund um die Seetaler Alpen
45 Min.Folge vom 31.01.2026
Am Obdacher Sattel, an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark, beginnt der Winter früh und endet spät. Während Schnee die Landschaft prägt, bleibt das bäuerliche Leben aktiv: Die kalte Jahreszeit gehört traditionellen Arbeiten wie Schindelmachen und Stoffherstellung. Michael Weinmann hat die Region im Winter porträtiert. Bildquelle: ORF/Weinmann
