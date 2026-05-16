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Unser Österreich

Almen in Österreich - Vom Leben mit der Natur

ORF IIIStaffel 1Folge 504vom 16.05.2026
Almen in Österreich - Vom Leben mit der Natur

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Folge 504: Almen in Österreich - Vom Leben mit der Natur

45 Min.Folge vom 16.05.2026

Almen sind nicht nur ein idyllischer Lebensraum für Mensch und Tier, sondern vor allem ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft in Österreich. Gleichzeitig avancieren sie zu immer beliebteren Ausflugs- und Wanderzielen bei Touristen. Touristen und Wanderer sind aber "Eindringlinge" und beeinflussen das sensible Gleichgewicht von unberührter Natur und ihrer Nutzung. Gerade der Umgang mit Kuhherden, die ihre Weideflächen auch auf Wanderrouten haben, will gelernt sein. Bildquelle: splash productions/ORF

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