Almen in Österreich - Vom Leben mit der NaturJetzt kostenlos streamen
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Folge 504: Almen in Österreich - Vom Leben mit der Natur
45 Min.Folge vom 16.05.2026
Almen sind nicht nur ein idyllischer Lebensraum für Mensch und Tier, sondern vor allem ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft in Österreich. Gleichzeitig avancieren sie zu immer beliebteren Ausflugs- und Wanderzielen bei Touristen. Touristen und Wanderer sind aber "Eindringlinge" und beeinflussen das sensible Gleichgewicht von unberührter Natur und ihrer Nutzung. Gerade der Umgang mit Kuhherden, die ihre Weideflächen auch auf Wanderrouten haben, will gelernt sein. Bildquelle: splash productions/ORF
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