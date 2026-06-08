Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

(M)ein Sommer am Millstätter See

ORF IIIStaffel 1Folge 509vom 08.06.2026
(M)ein Sommer am Millstätter See

(M)ein Sommer am Millstätter SeeJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 509: (M)ein Sommer am Millstätter See

26 Min.Folge vom 08.06.2026

Die Lage zwischen dem Biosphärenpark Nockberge, den Hohen Tauern, dem Goldeck und dem Mirnock macht die Region Millstätter See einzigartig. Es ist eine Landschaft voller Mythen und Geschichten, die mit dem Granat einen uralten „Schatz“ birgt. An Kärntens tiefstem See herrscht ein mildes, fast mediterranes Klima, das schon um die vorletzte Jahrhundertwende Adel und Bürgertum anzog und eine Villenkultur entstehen ließ, die den Vergleich mit der berühmten Wörtherseearchitektur nicht zu scheuen braucht. Mit seinem frühmittelalterlichen Stift ist Millstatt heute nicht nur ein Ruhepol und Lebensraum, sondern auch ein Schauplatz für Kunst und Kultur auf internationalem Niveau. Auch im Tourismus wird nichts dem Zufall überlassen: die touristischen Geschicke der Region werden längst von professionellen Erlebnisdramaturgen gemanagt, die Attraktionen für den anspruchsvollen Gast von heute kreieren. Das „Unterwegs in Österreich“ erzählt die Geschichten und Erlebnisse eines Sommers in einer „Welt der Gegensätze“ zwischen Berg und See. Bildquelle: ORF/Millstätter See Tourismus GmbH/Franz Gerdl

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen