Die Sehnsucht nach der Sommerfrische: Vom Waldviertel bis zum SemmeringJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 522: Die Sehnsucht nach der Sommerfrische: Vom Waldviertel bis zum Semmering
42 Min.Folge vom 25.07.2026
Von der Kaiserzeit bis heute zieht die Sommerfrische Menschen aufs Land. Rund um Wien entwickelte sich Niederösterreich zu einem beliebten Rückzugsort für Adel, Künstler und Städter. Die Dokumentation erzählt von historischen Sommerorten, Bahnreisen, gemieteten Landhäusern und der neuen Sehnsucht nach Entschleunigung. Bildquelle: ORF/Wokafilm
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