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Unser Österreich

Die Sehnsucht nach der Sommerfrische: Vom Waldviertel bis zum Semmering

ORF IIIStaffel 1Folge 522vom 25.07.2026
Die Sehnsucht nach der Sommerfrische: Vom Waldviertel bis zum Semmering

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Folge 522: Die Sehnsucht nach der Sommerfrische: Vom Waldviertel bis zum Semmering

42 Min.Folge vom 25.07.2026

Von der Kaiserzeit bis heute zieht die Sommerfrische Menschen aufs Land. Rund um Wien entwickelte sich Niederösterreich zu einem beliebten Rückzugsort für Adel, Künstler und Städter. Die Dokumentation erzählt von historischen Sommerorten, Bahnreisen, gemieteten Landhäusern und der neuen Sehnsucht nach Entschleunigung. Bildquelle: ORF/Wokafilm

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