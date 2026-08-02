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Unser Österreich

Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, Die Sonnenberge Niederösterreichs

ORF IIIStaffel 1Folge 523vom 02.08.2026
Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, Die Sonnenberge Niederösterreichs

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Folge 523: Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, Die Sonnenberge Niederösterreichs

44 Min.Folge vom 02.08.2026

Hermann Maier erkundet für die Naturparadiese rund um Hohe Wand, Schneeberg und Ötscher. Dabei entdeckt er die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, bedeutende Wasserschutzgebiete sowie die lange Bergsporttradition der Region. Die Dokumentation verbindet beeindruckende Landschaften mit spannenden Begegnungen und zeigt die alpinen Schätze Niederösterreichs aus einer neuen Perspektive. Bildquelle: ORF/Interspot/Christoph Prochazka

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