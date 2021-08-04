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Unser Traum vom Schloss

Im Honig-Himmel

HGTVFolge vom 04.08.2021
Im Honig-Himmel

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Unser Traum vom Schloss

Folge vom 04.08.2021: Im Honig-Himmel

45 Min.Folge vom 04.08.2021

Der Sommer neigt sich dem Ende und nach ihrer bisher besten Saison veranstalten Dick und Angel die letzte Hochzeit des Jahres. Aber es gibt keine Zeit zum Ausruhen – denn Dick machte einen Fund, nach dem er lange gesucht hat: einen Asquith Mascot aus zweiter Hand. Jetzt wollen die beiden den Bus aus den 80er-Jahren zu einem stylischen Campingbus ummodeln. Mit Angels einzigartigem Design und Dicks Ingenieurskunst wird der Wagen schnell zu dem Wohnmobil, von dem die Familie schon immer geträumt hat.

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