Unser Traum vom Schloss
Folge vom 11.08.2021: Die neue Sattelkammer
44 Min.Folge vom 11.08.2021
Dick und Angel konzentrieren sich auf einige der großen Projekte, die noch auf dem Gelände des Schlosses zu erledigen sind. Es ist Zeit, das Zuhause von Angels Eltern weiter zu renovieren. Während es bereits teilweise in eine Einliegerwohnung umgebaut wurde, gefolgt von der späteren Erweiterung um eine schicke Küche, gibt es noch einen weiteren Bereich zu bewältigen: die Umwandlung der alten Sattelkammer in einen großen Eingangsbereich. Angel macht sich an die Arbeit, eine alte Glastür aufzubereiten und die ursprünglichen Sattelhaken für das Interior-Design wiederzuverwenden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Heimwerken, Haus und Garten, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.