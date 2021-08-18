Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traum vom Schloss

Willkommen im Insektenhotel

HGTVFolge vom 18.08.2021
Willkommen im Insektenhotel

Willkommen im InsektenhotelJetzt kostenlos streamen

Unser Traum vom Schloss

Folge vom 18.08.2021: Willkommen im Insektenhotel

45 Min.Folge vom 18.08.2021

Der Herbst kehrt in Frankreich ein und Dick wendet sich seinem nächsten Projekt zu: Er will ein Insektenhotel bauen, damit die Bewohner seines ummauerten Gartens den Winter gut überstehen. Seine Familie hilft ihm dabei. Neben dem Insektenhotel ist eine weitere Unterkunft in Planung. Ein Vintage-Kanalboot soll für das nächste Jahr in eine luxuriöse Gästeunterkunft verwandelt werden. Während Angel das alte Interior mit maßgeschneiderten Stoffen und einzigartigem Handwerk komplett überarbeitet, hat Dick die Aufgabe, das Fundament für die Terrasse des Bootes zu bauen, die über das Ufer des Wassergrabens reicht.

Alle verfügbaren Folgen