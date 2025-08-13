Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 12vom 13.08.2025
45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6

Jackie und Peter wohnen mit ihren zwei Söhnen seit fünf Jahren in einem California Bungalow. Peter liebt das alte Haus mit all seinen Makeln. Seine Frau dagegen hofft, dass der Immobilen-Experte ein moderneres Haus für die junge Familie finden kann. Der Innenarchitekt hat es nicht leicht, da das Paar unterschiedliche Ansichten hat, wie ihr Traumhaus aussehen soll. Kann er Jackie dennoch mit dem Umbau begeistern?

