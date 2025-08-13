Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Doppelter Seitenwechsel

sixxStaffel 2Folge 13vom 13.08.2025
Doppelter Seitenwechsel

Doppelter SeitenwechselJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 13: Doppelter Seitenwechsel

47 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6

Brendan hat im Jahr 1996 ein Haus in Brunswick als Anlageobjekt gekauft. Anders als ursprünglich gedacht, wohnt er jetzt dort gemeinsam mit seinem Partner James. Doch als Anwalt wünscht er sich ein Zuhause in einer nobleren Gegend, in der er seine Kanzlei fortführen kann. Andrew zeigt dem Paar drei attraktive Immobilien und James, der anfangs gegen einen Umzug war, gerät jetzt ins Wanken. Kann Neale mit einem Umbau beide überzeugen, in ihrem neurenovierten Heim zu bleiben?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen