Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 2: Brighton
46 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 6
Belinda und Cameron wohnen in einem Vorort von Brighton in der Nähe von Melbourne. Allerdings stört Cameron die vielbefahrene Straße, die an das Schlafzimmer des Paares angrenzt, weshalb er auf die Hilfe des erfahrenen Immobilienmaklers Andrew Winter zählt. Belinda denkt, dass ein Umzug viel zu teuer wäre. Sie hofft, dass sie ihren Lebensgefährten durch einen Umbau mithilfe von Neale Whitaker zum Bleiben überreden kann.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited