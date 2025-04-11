Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Brighton

sixxStaffel 2Folge 2vom 11.04.2025
Brighton

BrightonJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 2: Brighton

46 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 6

Belinda und Cameron wohnen in einem Vorort von Brighton in der Nähe von Melbourne. Allerdings stört Cameron die vielbefahrene Straße, die an das Schlafzimmer des Paares angrenzt, weshalb er auf die Hilfe des erfahrenen Immobilienmaklers Andrew Winter zählt. Belinda denkt, dass ein Umzug viel zu teuer wäre. Sie hofft, dass sie ihren Lebensgefährten durch einen Umbau mithilfe von Neale Whitaker zum Bleiben überreden kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen