Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 5: Klein, aber fein
45 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 6
Der Ex-Rugby-Spieler Isaac De Gois und seine Frau Renee wohnen gerne in ihrem Haus. Doch seit die zweite Tochter auf der Welt ist, merkt die Familie den immer größer werdenden Platzmangel. Deshalb will Isaac in ein neues und größeres Heim umziehen. Andrew besichtigt mit dem Paar drei passende Immobilien, während Neale einen Umbau plant. Wer wird das Duell am Ende gewinnen: der Makler oder der Innenarchitekt?
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited