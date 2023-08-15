Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 1: Harte Bandagen
49 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 6
Jacob und Skye leben mit ihren zwei Kindern in einem Backsteinhaus aus den 1940er Jahren. Skye verbündet sich mit Andrew, da sie ein Haus mit mehr Platz möchte. Sie kann sich nicht vorstellen, dass Neale ihr aktuelles Zuhause zu ihren Wünschen umbauen kann. Doch Jacob möchte nicht umziehen, da er das alte Haus liebt und sich darin wohl fühlt. Wer wird diesmal das Duell gewinnen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited