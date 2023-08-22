Goldene Hotpants für den SiegerJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 3: Goldene Hotpants für den Sieger
50 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 6
Das Haus von Megan und Justin steht an Sydneys berühmten Bondi Beach. Trotz der perfekten Lage ist das Paar unzufrieden mit der Wohnsituation. Die Konstruktion des Gebäudes ist so unpraktisch, dass die beiden gemeinsam mit ihren drei Söhnen auf einer Etage leben müssen. Justin glaubt an Neale und seine kreativen Umbau-Fähigkeiten. Doch Megan möchte, dass Andrew ein neues Heim für die Familie findet. Wer wird in diesem Duell siegen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited