Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 15
46 Min.Ab 12
Ein Kioskbesitzer wird von Dieben niedergeschlagen. Der Sohn eines Händlers gerät in Verdacht, gestohlene Waren an einen Hehler zu verkaufen. Wie die Kommissare Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt vorgegangen sind und den Fall gelöst haben, erklären sie den Zuschauern in dieser neuen Spezialfolge. Rechte: Sat.1 Gold
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Genre:Reality, Krimi
12
