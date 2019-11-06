Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 19: Eine Frauenleiche und viele Fragen
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf einem alten Fabrikgelände wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ihr Körper weist Drosselmale auf, zudem hat sie Wasser in der Lunge. Die Mitbewohnerin gesteht den Kommissaren, dass sich beide ihr Studium mit Prostitution verdient haben. War es ein Mord aus Leidenschaft? Der Kreis der Verdächtigen ist groß. Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt liefern spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold