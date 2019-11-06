Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Einem Menschenhändler auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 20: Einem Menschenhändler auf der Spur
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Christian Wolf wird auf dem Hof seines Autohauses tot aufgefunden. Die Bilder der Überwachungskamera bringen die Kommissare auf die Spur eines russischen Menschenhändlers. Ein weiterer Fall führt die Kommissare ins Biker-Milieu. Joe Görgens, Ex-Gangmitglied der "Fire Wheels", ist erschlagen worden. Über der Leiche kniet der Anführer der "Fire Wheels". Ein Zufall? Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold